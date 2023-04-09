Оккупанты обстреливают Херсонщину управляемыми авиабомбами, но сбивать нужно самолеты — Гуменюк

На юге Украины, несмотря на большой религиозный праздник, российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить правый берег, в частности на Казацкое враг сбросил авиационные управляемые бомбы.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала ведущему ICTV Вадиму Карпьяку спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Это старый-новый вид вооружения, когда уже ракеты доведены до критического минимума, РФ ищет альтернативу. Управляемые авиабомбы враг может запускать с истребителей, которые не долетают до зоны поражения нашей ПВО. Разрывная сила и мощность очень большие, поэтому они наносят существенный вред…Несмотря на то, что мы имеем определенные успехи, и время от времени сбиваем эти управляемые бомбы, в большинстве случаев они попадают, — подчеркнула она.

Поэтому единственный выход — это самолеты, которые смогут сбивать их истребители, объяснила Гуменюк, а также более современные средства ПВО от партнеров.

Она также сообщила, что сейчас РФ удерживает в Черном море два подводных ракетоносителя общим залпом до восьми Калибров.

И напомнила жителям регионов, граничащих с морем, что несмотря на потепление, минная опасность сохраняется.

— Запрет ограничения подступа к воде не снят, он остается актуальным. После штормовой погоды, когда потеплело, море может приносить неприятные сюрпризы к берегу, поэтому надо следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции хотя бы в 200 м от воды, — добавила она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.