Росія лишила у Чорному морі один ракетоносій з чотирма Калібрами

Квітень, 10 в 12:41

Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі ЧФ РФ, з яких один носій крилатих ракет загальним залпом до чотирьох Калібрів.

А в Азовському морі окупанти тримають один корабель, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Також, за даними українських військових, у Середземному морі країна-агресор тримає сім кораблів, серед яких три носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 20 ракет.

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За останню добу через Керч-Єнікальську протоку до Азовського моря зайшло 25 суден в інтересах РФ, п’ять з них рухались із протоки Босфор, а до Чорного моря – 22 судна, з яких шість продовжили рух у напрямку Босфору.

Напередодні РФ утримувала в Чорному морі два підводні ракетоносії загальним залпом до восьми Калібрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 411-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Оперативне командування Південь