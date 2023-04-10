Удары РФ по Новобериславу и Кизомысу: что происходит на 411 сутки войны (онлайн)

Армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу на Херсонщине, а с истребителей сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины. Предварительно, погибших и раненых нет, сообщает ОВА.

В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и SAMP/T, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в частности, десантников, отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Причиной этого стали огромные потери среди боевиков ЧВК Вагнера.

На Пасху Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

В мае президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Германию на вручение премии Карла Великого.

Слитые секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что ЧВК Вагнера пытались купить оружие у Турции.