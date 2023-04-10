Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Удары РФ по Новобериславу и Кизомысу: что происходит на 411 сутки войны (онлайн)

Удары РФ по Новобериславу и Кизомысу: что происходит на 411 сутки войны (онлайн)

Армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу на Херсонщине, а с истребителей сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины. Предварительно, погибших и раненых нет, сообщает ОВА.

В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и SAMP/T, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в частности, десантников, отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Причиной этого стали огромные потери среди боевиков ЧВК Вагнера.

На Пасху Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

В мае президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Германию на вручение премии Карла Великого.

Слитые секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что ЧВК Вагнера пытались купить оружие у Турции.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:42 - 10 апреля

Российские войска атакуют Херсонщину с авиации. В частности, армия РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. В то же время вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской громады.

Информация об объемах разрушений уточняется, отмечают в ОВА. Предварительно, жертв среди мирных жителей области нет.

Фото: Херсонская ОВА

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:36 - 10 апреля

Российские оккупанты выкопали 70-километровый окоп в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением воинов Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он добавил, что россияне активно минируют временно оккупированную территорию Украины.

— Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции, строят фортификацию, — сказал Дмитрашковский.

Фото: Генштаб ВСУ

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка