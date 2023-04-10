Апрель, 10 в 18:53

С начала суток Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак российских войск. Ожесточенные бои, в частности, продолжаются за Авдеевку, Марьинку и Бахмут.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, враг продолжил наступление на четырех направлениях фронта.

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– (Враг, — Ред.) продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки было отбито более 20 атак противника, — отмечается в сводке.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты совершили безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают наступление, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут. Бои там продолжаются. Кроме того, захватчики совершили безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты совершали безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки Донецкой области.

– Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку, — уточнили в Генштабе.

На Шахтерском направлении за эти сутки враг наступлений не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты находятся в обороне.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась. Отдельные подразделения РФ продолжают находиться на территории Беларуси, однако признаков формирования наступательных группировок нет.

Кроме того, враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники. Был сбит вражеский вертолет Ми-24, а также шесть беспилотников разных типов (два ударных, четыре – разведывательные).

А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения РФ, а также склад боеприпасов.

Ситуация с обстрелами войск РФ

В течение суток войска РФ нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов (четыре из них из ЗРК С-300 по городу Краматорск). Также зафиксировано около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Под обстрелы попали населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Кроме того, оккупанты открывали огонь по мирным городам и селам на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

– РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, — предупредили в Генштабе.

Усиление давления оккупантов

По данным Генштаба, российские захватчики усиливают контрразведывательный режим на временно захваченных территориях, в том числе в Старобельске (Луганская область). Вокруг этого оккупированного города рашисты увеличили количество блокпостов и патрулей.

Похожая ситуация в городе Токмак (Запорожская область). Там оккупанты ограничивают маршруты движения местным таксистам, опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений.