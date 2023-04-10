Квітень, 10 в 18:53

Від початку доби Збройні сили України відбили понад 20 атак російських військ. Запеклі бої, зокрема, тривають за Авдіївку, Мар’їнку та Бахмут.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, ворог продовжив проводити наступи на чотирьох напрямках фронту.

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– (Ворог, – Ред.) продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Цієї доби було відбито понад 20 атак противника, – зазначається в зведенні.

На Лиманському напрямку протягом доби окупанти здійснили безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку війська РФ продовжують наступ, намагаючись взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої там тривають. Крім того, загарбники здійснили безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти здійснювали безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного, Невельського та Мар’їнки Донецької області.

– Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку, – уточнили в Генштабі.

На Шахтарському напрямку цієї доби ворог наступів не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти перебувають в обороні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка суттєво не змінилася. Окремі підрозділи РФ продовжують перебувати на території Білорусі, проте ознак формування наступальних угруповань немає.

Крім того, ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів та їхньої техніки. Було збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також шість безпілотників різних типів (два ударні, чотири – розвідувальні).

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння РФ, а також склад боєприпасів.

Ситуація з обстрілами військ РФ

Протягом доби війська РФ завдали 21 авіаційного та 5 ракетних ударів (чотири з них із ЗРК С-300 по місту Краматорськ). Також зафіксовано близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Під обстріли потрапили населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Крім того, окупанти відкривали вогонь по мирних містах і селах на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

– РФ продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, – попередили в Генштабі.

Посилення тиску окупантів

За даними Генштабу, російські загарбники посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Старобільську (Луганська область). Навколо цього окупованого міста рашисти збільшили кількість блокпостів та патрулів.

Схожою є ситуація у місті Токмак (Запорізька область). Там окупанти обмежують маршрути руху місцевим таксистам, побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів.