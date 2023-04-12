Жена Медведчука Оксана Марченко объявлена в розыск

Жену Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск.

Ее объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

На сайте МВД указано, что она исчезла три недели назад — 24.03.2023. В карточке розыска сообщается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования.

Ее обвиняют в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя или захват госвласти.

Ранее суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности Оксаны Марченко, общей стоимостью почти 17,5 млн грн.

Напомним, что в конце февраля 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество жены Медведчука на более 5,6 млрд грн.

Фото: скрин с видео

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