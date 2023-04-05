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На Львовщине арестованы еще два земельных участка жены Медведчука стоимостью почти 17,5 млн грн

Анастасия Кожушко, редактор ленты
На Львовщине арестованы еще два земельных участка жены Медведчука стоимостью почти 17,5 млн грн
Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности Оксаны Марченко, общей стоимостью почти 17,5 млн грн.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса, – говорится в сообщении.

Следователи установили, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом, к которой причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

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– В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко, – рассказали в СБУ.

Сейчас чиновнику уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
  • ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в августе прошлого года на Львовщине СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Источник: СБУ
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