На Львовщине арестованы еще два земельных участка жены Медведчука стоимостью почти 17,5 млн грн

Апрель, 05 в 10:41

По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности Оксаны Марченко, общей стоимостью почти 17,5 млн грн.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса, – говорится в сообщении.

Следователи установили, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом, к которой причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

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– В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко, – рассказали в СБУ.

Сейчас чиновнику уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Материалы дела направлены в суд.



Напомним, в августе прошлого года на Львовщине СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.