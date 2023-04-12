Дружину Медведчука Оксану Марченко оголошено у розшук
Дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко оголосили у розшук.
Її оголосило у розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області.
На сайті МВС зазначено, що вона зникла три тижні тому – 24.03.2023. У картці розшуку повідомляється, що Марченко є особою, яка ховається від органів досудового розслідування.
Її звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи захоплення держвлади.
Раніше суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко, загальною вартістю майже 17,5 млн грн.
Нагадаємо, що наприкінці лютого 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно Марченко на понад 5,6 млрд грн.
Фото: скрін з відео
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