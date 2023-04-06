Апрель, 06 в 10:56

В Запорожье Служба безопасности задержала агента Кремля, который фиксировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке, совершенного 22 марта.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Злоумышленник собирал для оккупантов информацию о последствиях российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Установлено, что именно он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта этого года, – говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским информатором оказался местный работник IT-сферы, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

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– В поле зрения агрессора он попал из-за распространения в соцсетях сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ. Для дальнейшей коммуникации с оккупантами использовал мессенджер Telegram, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием прилегающей территории, – рассказали в СБУ.

Корректировал ракетный удар по многоэтажке. В Запорожье задержали агента Кремля / 3 фотографии

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом.

Сейчас продолжается расследование для привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, 22 марта российские войска обстреляли Запорожье. По данным полиции, погибло два человека, еще 34 пострадали, среди них трое детей. Сейчас в больницах находятся 29 жителей дома.