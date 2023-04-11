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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Інформатори ФСБ на Харківщині розвідували оборонні лінії ЗСУ на кордоні – СБУ

СБУ викрила інформаторів РФ на Харківщині
Фото: СБУ

На Харківщині Служба безпеки України викрила двох російських інформаторів, які розвідували оборонні укріплення українських військових на кордоні з РФ.

Спецоперацію провела контррозвідка СБУ в деокупованих районах області.

Інформаторами ФСБ РФ виявилися двоє мешканців міста Вовчанськ.

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Один із них відразу після захоплення окупантами частини області добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Але виконувати розвідувальні завдання почав лише на початку 2023 року. Згодом зловмисник залучив знайому, яку вивів на прямий зв’язок із ФСБ РФ.

Інформатори збирали розвідувальні дані про місця базування та переміщення українських військ на території Вовчанської громади.

Насамперед зловмисників цікавила інформація про оборонні лінії уздовж кордону з РФ, а також про пункти тимчасової дислокації підрозділів Нацполіції та СБУ.

СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині

Крім того, російські інформатори збирали дані про пункти видачі гуманітарної допомоги та про суспільно-політичну обстановку в прикордонному регіоні Харківщини.

– Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів, – наголосили в СБУ.

Фігуранти спілкувалися з ФСБ через месенджер Telegram із дотриманням заходів конспірації.

За місцем проживання обох затриманих пройшли обшуки. Були виявлені мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ РФ.

Слідчі СБУ вже повідомили зловмисникам про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави.

Нещодавно в Миколаївській області СБУ викрила інформатора російської ФСБ, який збирав дані про охорону Південноукраїнської атомної електростанції .

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Харківська область
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