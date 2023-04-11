Обеспечение ВСУ боеприпасами и ситуация на передовой: Зеленский собрал Ставку
Во вторник, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, участники которого обсудили ряд важных для фронта вопросов.
Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, во время заседания:
- заслушали доклады об оперативной обстановке на передовой и ситуации на разных участках фронта;
- руководство разведки доложило о возможных действиях РФ в ближайшей перспективе;
- было проанализировано состояние обеспечения подразделений Сил обороны боеприпасами.
Кроме того, собравшиеся продолжили обсуждение комплектования новосозданных бригад военными, вооружением и техникой.
– Члены Ставки обсудили повышение эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач, – уточнили в ОПУ.
В заседании принимали участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены Кабинета министров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Как известно, 7 апреля президент Владимир Зеленский также созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней обсуждалось предотвращение утечки информации о планах Вооруженных сил Украины.
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