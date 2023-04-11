Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Обеспечение ВСУ боеприпасами и ситуация на передовой: Зеленский собрал Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Во вторник, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, участники которого обсудили ряд важных для фронта вопросов.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, во время заседания:

  • заслушали доклады об оперативной обстановке на передовой и ситуации на разных участках фронта;
  • руководство разведки доложило о возможных действиях РФ в ближайшей перспективе;
  • было проанализировано состояние обеспечения подразделений Сил обороны боеприпасами.

Кроме того, собравшиеся продолжили обсуждение комплектования новосозданных бригад военными, вооружением и техникой.

– Члены Ставки обсудили повышение эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач, – уточнили в ОПУ.

В заседании принимали участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, члены Кабинета министров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как известно, 7 апреля президент Владимир Зеленский также созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней обсуждалось предотвращение утечки информации о планах Вооруженных сил Украины.

Читайте также
Украинским военным передали партию 125-мм и 122-мм боеприпасов – Укроборонпром
снаряди, боєприпаси для ЗСУ

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне в четвертый раз за сутки раздались взрывы
Обеспечение ВСУ боеприпасами и ситуация на передовой: Зеленский собрал Ставку
Фактические цифры значительно выше: ООН подтвердила гибель 8 500 мирных жителей в Украине
ексгумація тіл в Бородянці
Панически готовятся к обороне: на Запорожье оккупанты построили 4 линии фортификаций
Російські окупанти
Омбудсмена РФ исключили из Европейской сети по правам человека
Тетяна Москалькова
Связывали, душили тросами, били: Небытов рассказал о пыточных РФ в Киевской области
Загиблі мешканці Бучі
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Обеспечение ВСУ боеприпасами и ситуация на передовой: Зеленский собрал Ставку
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Обеспечение ВСУ боеприпасами и ситуация на передовой: Зеленский собрал Ставку
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь