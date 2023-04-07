Апрель, 07 в 15:04

В пятницу, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский снова провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, участники обсудили ряд важных во время войны вопросов:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об оперативной обстановке по основным направлениям фронта;

командующие группировок войск рассказали о ходе боев по разным направлениям;

руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проинформировал о возможных действиях оккупационных войск РФ в ближайший период.

– Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах Сил обороны Украины, — отмечается в сообщении.

Участники заседания также подробно рассмотрели формирование новых бригад и укомплектование их вооружением. Отдельное внимание было уделено уровню подготовки военных.

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В заседании Ставки приняли участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие войсками, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

По данным издания The New York Times, в сети появились засекреченные военные документы, в которых подробно описываются планы США и НАТО по вооружению для ВСУ перед запланированным контрнаступлением. По информации журналистов, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

По оценке военных аналитиков, документы были изменены: в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки потерь РФ. Эти изменения могут свидетельствовать о попытках дезинформации со стороны Москвы.

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины знают только четверо-пятеро человек. Поэтому следует осторожно воспринимать ту или иную информацию.