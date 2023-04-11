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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Забезпечення ЗСУ боєприпасами та ситуація на передовій: Зеленський зібрав Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вівторок, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки верховного головнокомандувача, учасники якого обговорили низку важливих для фронту питань.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, під час засідання:

  • заслухали доповіді про оперативну обстановку на передовій та ситуацію на різних ділянках фронту;
  • керівництво розвідки доповіло про ймовірні дії РФ у найближчій перспективі;
  • було проаналізовано стан забезпечення підрозділів Сил оборони боєприпасами.

Крім того, присутні продовжили обговорення комплектування новостворених бригад військовими, озброєнням та технікою.

– Члени Ставки обговорили підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань, – уточнили в ОПУ.

У засіданні брали участь: керівник ОПУ Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, члени Кабінету міністрів, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Як відомо, 7 квітня президент Володимир Зеленський також скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній обговорювалося запобігання витоку інформації щодо планів Збройних сил України.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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