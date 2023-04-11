Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Україна
Нуждается в проверке
Валентина Чорна, редактор ленты

Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Страны Запада могут принять решение о передаче Украине современных истребителей до лета.

Так считает министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, пишет Le Figaro.

Отмечается, что обсуждения требуют времени, поскольку страны должны действовать совместно. Однако, как заявил Поульсен, решение остается достижимым “в краткосрочной перспективе”.

Сейчас смотрят

Дания не собирается передавать Украине самолеты самостоятельно. По словам Поульсена, это придется делать вместе с несколькими странами, а также вести диалог с американцами по этому поводу.

— Но я считаю, что мы можем достичь решения в краткосрочной перспективе, — заявил министр, намекая на возможность сделать это до летних каникул.

Отметим, что в НАТО не исключают предоставления Украине истребителей F-16 или другой авиации западного образца.

Читайте также
Цель – чтобы Украина победила. В Германии призвали правительство быть более открытым к передаче ВСУ истребителей
Винищувачі НАТО

Війна в Україні, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВР вернула доплаты в 30 тысяч грн: кого касается и откуда будут брать деньги
Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ
Бои в Бахмуте, авиаудары по Орехову, Гуляйполю и Бериславу: что происходит на 412-е сутки войны (онлайн)
Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ
Из 1,3 тыс. погибших во время оккупации Киевской области более 700 были расстреляны – НПУ
Андрій Нєбитов
Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ
СБУ викрила інформаторів РФ на Харківщині
Ход войны мог быть другим. Заместитель министра Мельник хочет, чтобы помощь Германии была больше
Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь