Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ

Страны Запада могут принять решение о передаче Украине современных истребителей до лета.

Так считает министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, пишет Le Figaro.

Отмечается, что обсуждения требуют времени, поскольку страны должны действовать совместно. Однако, как заявил Поульсен, решение остается достижимым “в краткосрочной перспективе”.

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Дания не собирается передавать Украине самолеты самостоятельно. По словам Поульсена, это придется делать вместе с несколькими странами, а также вести диалог с американцами по этому поводу.

— Но я считаю, что мы можем достичь решения в краткосрочной перспективе, — заявил министр, намекая на возможность сделать это до летних каникул.

Отметим, что в НАТО не исключают предоставления Украине истребителей F-16 или другой авиации западного образца.

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