Захід може ухвалити рішення щодо винищувачів для України до літа – ЗМІ
Країни Заходу можуть ухвалити рішення щодо передання Україні сучасних винищувачів до літа.
Так вважає міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пише Le Figaro.
Зазначається, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно. Проте, як заявив Поульсен, рішення залишається досяжним “в короткостроковій перспективі”.
Данія не збирається передавати Україні літаки самостійно. За словами Поульсена, це доведеться робити разом з кількома країнами, а також вести діалог з американцями щодо цього.
– Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі, – заявив міністр, натякаючи на можливість зробити це до літніх канікул.
Зазначимо, що у НАТО не виключають надання Україні винищувачів F-16 або іншої авіації західного зразка.
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай