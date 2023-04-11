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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Захід може ухвалити рішення щодо винищувачів для України до літа – ЗМІ

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Країни Заходу можуть ухвалити рішення щодо передання Україні сучасних винищувачів до літа.

Так вважає міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пише Le Figaro.

Зазначається, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно. Проте, як заявив Поульсен, рішення залишається досяжним “в короткостроковій перспективі”.

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Данія не збирається передавати Україні літаки самостійно. За словами Поульсена, це доведеться робити разом з кількома країнами, а також вести діалог з американцями щодо цього.

– Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі, – заявив міністр, натякаючи на можливість зробити це до літніх канікул.

Зазначимо, що у НАТО не виключають надання Україні винищувачів F-16 або іншої авіації західного зразка.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія
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