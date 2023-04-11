Захід може ухвалити рішення щодо винищувачів для України до літа – ЗМІ

Країни Заходу можуть ухвалити рішення щодо передання Україні сучасних винищувачів до літа.

Так вважає міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пише Le Figaro.

Зазначається, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно. Проте, як заявив Поульсен, рішення залишається досяжним “в короткостроковій перспективі”.

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Данія не збирається передавати Україні літаки самостійно. За словами Поульсена, це доведеться робити разом з кількома країнами, а також вести діалог з американцями щодо цього.

– Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі, – заявив міністр, натякаючи на можливість зробити це до літніх канікул.

Зазначимо, що у НАТО не виключають надання Україні винищувачів F-16 або іншої авіації західного зразка.

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