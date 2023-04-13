Годовщина уничтожения Москвы. Резников объяснил, как повлияло на ход войны потопление крейсера

Министр обороны Алексей Резников заявил, что день уничтожения крейсера Москва стал последним днем доминирования российского флота в Черном море.

Об этом он написал в Facebook.

— Ровно год назад Военно-морские силы ВСУ переписали вековую историю. Метким ударом украинских ракет Нептун был поражен тот самый “русский военный корабль” — флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва, который на следующие сутки затонул, — говорится в сообщении.

Он отметил, что это событие было настолько вдохновляющим и невероятным, что многим казалось, что это не может быть правдой, ведь последний раз Россия теряла свой флагман более века назад.

По словам министра, украинские воины сделали то, что изменило ход истории, поскольку привело к цепной реакции — ускорило оказание помощи партнерами, способствовало бегству российских военных с острова Змеиный, а также позволило открыть “зерновой коридор”.

Резников добавил, что в боевых условиях доказано, что изготовленное в Украине оружие способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Он отметил, что развитие украинского ВПК является приоритетом, поскольку это элемент независимости.

Глава Минобороны также подчеркнул, что успех украинских сил на поле боя — это залог того, что Украину поддержат, поэтому сейчас самое важное — поддерживать наших защитников и защитниц, сохранять единство, шаг за шагом идти к цели.

— Победа неизбежна. Уверен, что после нашей победы Москва станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост — “за российский военный флот — до дна!”, — подытожил министр.

13 апреля ракеты украинского производства Нептун попали в крейсер Москва, который участвовал в атаке на остров Змеиный. На следующий день стало известно, что флагман Черноморского флота РФ из-за повреждений затонул.

Источник: Алексей Резников

Фото: Twitter OSINTtechnical

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