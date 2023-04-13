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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Річниця знищення Москви. Резніков пояснив, як вплинуло на перебіг війни потоплення крейсера

Річниця знищення Москви. Резніков пояснив, як вплинуло на перебіг війни потоплення крейсера

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що день знищення крейсера Москва став останнім днем домінування російського флоту у Чорному морі.

Про це він написав у Facebook.

– Рівно рік тому Військово-морські сили ЗСУ переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет Нептун було уражено той самий “русский военный корабль” – флагман чорноморського флоту РФ ракетний крейсер Москва, який наступної доби затонув, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що ця подія була настільки натхненною і неймовірною, що багатьом здавалося, що це не може бути правдою, адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад століття тому.

За словами міністра, українські воїни зробили те, що змінило плин історії, оскільки призвело до ланцюгової реакції – прискорило надання допомоги партнерами, сприяло втечі російських військових з острова Зміїний, а також дозволило відкрити “зерновий коридор”.

Резніков додав, що у бойових умовах доведено, що виготовлена в Україні зброя здатна впоратися з найскладнішими завданнями і захищати на рівні з найкращими розробками партнерів. Він відзначив, що розвиток українського ВПК є пріоритетом, оскільки це елемент незалежності.

Глава Міноборони також наголосив, що успіх українських сил на полі бою – це запорука того, що Україну підтримають, тому зараз найважливіше – підтримувати наших захисників і захисниць, зберігати єдність і крок за кроком йти до мети.

– Перемога неминуча. Впевнений, що після нашої перемоги Москва стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост – “за російський воєнний флот – до дна!”, – підсумував міністр.

13 квітня ракети українського виробництва Нептун поцілили у крейсер Москва, який брав участь в атаці на острів Зміїний. Наступного дня стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ через пошкодження затонув.

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Джерело: Олексій Резніков

Фото: Twitter OSINTtechnical

Війна в Україні, Олексій Резніков, Росія, Україна
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