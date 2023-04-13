По материалам Службы безопасности Украины арестовано имущество бывшего нардепа, пророссийского олигарха Вадима Новинского.

В заблокированные активы входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где в промышленных объемах добывают газ. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

Вадим Новинский пытался избежать санкций СНБО и перерегистрировать свои индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для этого он привлек частных нотариусов и государственных регистраторов.

По материалам СБУ Минюст отменил незаконные действия регистраторов.

В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) спецназовцы СБУ провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов дела.

Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература. Продолжается расследование.

Источник : СБУ

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