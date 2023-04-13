СБУ заарештувала майно екснардепа Новинського на понад 3,5 млрд грн
За матеріалами Служби безпеки України заарештовано майно колишнього нардепа, проросійського олігарха Вадима Новинського.
До заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де у промислових обсягах добувають газ. Загальна сума арештованого майна становить понад 3,5 млрд грн.
Вадим Новинський намагався уникнути санкцій РНБО і перереєструвати свої індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для цього він залучив приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
За матеріалами СБУ Мін’юст скасував незаконні дії реєстраторів.
У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) спецпризначенці СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів справи.