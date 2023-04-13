За матеріалами Служби безпеки України заарештовано майно колишнього нардепа, проросійського олігарха Вадима Новинського.

До заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де у промислових обсягах добувають газ. Загальна сума арештованого майна становить понад 3,5 млрд грн.

Вадим Новинський намагався уникнути санкцій РНБО і перереєструвати свої індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для цього він залучив приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

За матеріалами СБУ Мін’юст скасував незаконні дії реєстраторів.

У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) спецпризначенці СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

Джерело : СБУ

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