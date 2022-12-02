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Факты / Україна

СНБО ввел санкции против Новинского и наместника Киево-Печерской лавры – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Вадим Новинський
Фото: УНИАН

В пятницу, 2 декабря, стало известно о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и бывшего народного депутата Вадима Новинского.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Интерфакс-Украина.

Собеседник добавил, что под ограничения попал еще ряд священнослужителей.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Соответствующий указ 1 декабря опубликовали на сайте главы государства. Так, СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер и применил санкции в отношении физических лиц. 

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