Проверяют на конституционность. КСУ открыл производство по Харьковским соглашениям

Конституционный суд Украины открыл производство по делу о скандальных Харьковских соглашениях, которые были подписаны в 2010 году и позволяли Черноморскому флоту РФ до 2042 года базироваться в Крыму.

Об этом сообщают в пресс-службе КСУ.

13 апреля соответствующее решение приняла вторая коллегия судей Второго сената по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.

– Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие обжалуемого соглашения принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статье 17 Основного закона Украины является основанием для признания этого Соглашения неконституционным, – говорится в сообщении.

Указано, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судья-докладчик по делу — Сергей Головатый.

Напомним, что в конце 2022 года было завершено расследование относительно госизмены бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова, подготовки и подписания ими так называемых Харьковских соглашений, которые способствовали российской агрессии.

Документы о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Украине еще на 25 лет подписали вопреки национальным интересам Украины. Кроме того, этими документами ратифицировано наращивание личного состава Вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, что создало угрозу суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Так, согласно базовым соглашениям 1997 года, россияне постепенно уменьшали свой контингент на украинском полуострове. Зато Харьковские соглашения позволили им иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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