Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Проверяют на конституционность. КСУ открыл производство по Харьковским соглашениям

Віктор Янукович
Фото: Depositphotos

Конституционный суд Украины открыл производство по делу о скандальных Харьковских соглашениях, которые были подписаны в 2010 году и позволяли Черноморскому флоту РФ до 2042 года базироваться в Крыму.

Об этом сообщают в пресс-службе КСУ.

13 апреля соответствующее решение приняла вторая коллегия судей Второго сената по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.

– Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие обжалуемого соглашения принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статье 17 Основного закона Украины является основанием для признания этого Соглашения неконституционным, – говорится в сообщении.

Указано, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судья-докладчик по делу — Сергей Головатый.

Напомним, что в конце 2022 года было завершено расследование относительно госизмены бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова, подготовки и подписания ими так называемых Харьковских соглашений, которые способствовали российской агрессии.

Документы о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Украине еще на 25 лет подписали вопреки национальным интересам Украины. Кроме того, этими документами ратифицировано наращивание личного состава Вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, что создало угрозу суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Так, согласно базовым соглашениям 1997 года, россияне постепенно уменьшали свой контингент на украинском полуострове. Зато Харьковские соглашения позволили им иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Читайте также
В Украине заочно будут судить Януковича за подстрекательство к дезертирству
віктор янукович

Віктор Янукович, Крым, Николай Азаров, Російська агресія, Харьковские соглашения, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отдельные бригады спецназа РФ потеряли до 95% состава в войне против Украины — СМИ
Спецназ РФ
Российские военные намерены заблокировать персонал на Запорожской АЭС
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
Франция и Италия могли сдвинуть сроки поставки Украине комплекса SAMP-T – СМИ
Система ППО SAMP-T
РФ обстреляла Запорожскую область из Су-35. В Орехове повредило дома и школу
Проверяют на конституционность. КСУ открыл производство по Харьковским соглашениям
Очень осторожная цифра: мэр Мариуполя озвучил предварительные данные о погибших
Маріуполь
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Проверяют на конституционность. КСУ открыл производство по Харьковским соглашениям
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Проверяют на конституционность. КСУ открыл производство по Харьковским соглашениям
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь