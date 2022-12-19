Грудень, 19 в 13:54

Наразі завершено розслідування за підозрою у держзраді колишніх президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколая Азарова у зв’язку з підготовкою та підписанням ними так званих Харківських угод, які сприяли російській агресії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

– Встановлено, що низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора. Вони “опікувались” збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, “допомогу” Януковича та Азарова спершу використали для анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році, а надалі почасти завдяки ній відбулась повномасштабна агресія Росії проти України у лютому 2022 року.

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– Експрезидент-втікач забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну. Надалі так звані Харківські угоди ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано, – нагадали у Бюро.

Так, доведено, що четвертий президент свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та створення видимості законності відповідних процедур.

Ним були залучені до виконання завдання майже всі високопосадовці уряду та підконтрольні йому нардепи.

Документи про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Україні ще на 25 років підписали всупереч національним інтересам України. Крім того, цими документами ратифіковано нарощування особового складу Збройних сил та військової техніки ворога в Криму, що створило загрозу суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Так, згідно з базовими угодами 1997 року, росіяни поступово зменшували свій контингент на українському півострові. Натомість Харківські угоди дозволили їм мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення у лютому 2022.

Таким чином, наприкінці 2013 – початку 2014 років чисельність російських військових та їх техніки на Кримському півострові перевищувала встановлену базовими угодами.

Так, у Севастополі перебувало щонайменше 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. РФ таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги.

– З відома тодішнього президента України розміщено понад встановлені базовими угодами кількісні рівні – 37 тис. – особового складу збройних сил РФ, які становили загрозу суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній безпеці України, – сказано в повідомленні.

Такі дії сприяли захопленню росіянами території АР Крим та надалі – утворенню на захоплених територіях нових військових частин та підрозділів ЗС РФ, які, своєю чергою, були застосовані Російською Федерацією для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 до України.

За вчинення за описаних обставин державної зради також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ України, а слідчим суддею щодо них аналогічно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їх намагаються повернути до України за допомогою екстрадиції, один з фігурантів справи переховується на Кіпрі.

У той же час колишній міністр оборони України, підозрюваний у вчиненні державної зради, переховується на території Білорусі, що наразі унеможливлює його екстрадицію. Більше того, військове міністерство Білорусі вживає заходів для оформлення йому військової пенсії.