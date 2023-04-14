Перевіряють на конституційність. КСУ відкрив провадження щодо Харківських угод

Конституційний суд України відкрив провадження у справі щодо скандальних Харківських угод, які були підписані у 2010 році й дозволяли Чорноморському флоту РФ до 2042 року базуватись у Криму.

Про це повідомляють у пресслужбі КСУ.

13 квітня відповідне рішення ухвалила друга колегія суддів Другого сенату за конституційним зверненням 49 народних депутатів України.

– Суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оскарженої угоди принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного закону України є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що на одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддя-доповідач у справі – Сергій Головатий.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року було завершене розслідування щодо держзради колишнього президента-втікача Віктора Януковича та колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, підготовки та підписання ними так званих Харківських угод, які сприяли російській агресії.

Документи про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Україні ще на 25 років підписали всупереч національним інтересам України. Крім того, цими документами ратифіковано нарощування особового складу Збройних сил та військової техніки ворога в Криму, що створило загрозу суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Так, згідно з базовими угодами 1997 року, росіяни поступово зменшували свій контингент на українському півострові. Натомість Харківські угоди дозволили їм мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення у лютому 2022.

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