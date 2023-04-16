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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Из-за подтоплений в двух областях Украины нарушено транспортное сообщение до 30 городов и поселков — ГСЧС

Из-за подтоплений в двух областях Украины нарушено транспортное сообщение до 30 городов и поселков — ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10,5 тыс. га сельхозугодий.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По информации по ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины на 16:00 15 апреля, подтопленными остаются подтопленными около 600 домохозяйств (огороды, дворы) в 14 населенных пунктах, также подтоплены 28 жилых домов.

— В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и Киевская — 1. Организован объезд к этим населенным пунктам, — сообщили чрезвычайники.

Отмечается, что спасателями с начала работ было подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 138 кг продуктов питания. Кроме того, сотрудники ГСЧС перевезли через водные преграды более 1 тыс. 200 человек, эвакуированы 15 граждан.

По состоянию на сейчас чрезвычайники откачали около 10 тыс. м куб. воды из 72 домохозяйств.

— В Черниговскую область дополнительно направлено пять болотоходов Богун и привлечено 8 плавсредств.

Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 356 человек и 133 ед. техники, сообщили в госслужбе.

Напомним, 15 апреля из-за повышения уровня воды в Днепре были затоплены некоторые районы Киева.

Перед этим чрезвычайники предупреждали, что в ближайшие дни в реках ожидается повышение уровня воды.

Волынская область, ДСНС, Киевская область, підтоплення, Ровенская область, Черкаська область
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Ольга Чайко
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