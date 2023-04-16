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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Через підтоплення у двох областях України порушено транспортне сполучення до 30 міст і селищ – ДСНС

Через підтоплення у двох областях України порушено транспортне сполучення до 30 міст і селищ – ДСНС
Фото: ДСНС

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тис. га сільгоспугідь.

Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

За інформацією щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України на 16:00 15 квітня, підтопленими залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств (городи, подвір’я) у 14 населених пунктах, також підтоплено 28 житлових будинків.

– У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів, – повідомили надзвичайники.

Зазначається, що рятувальниками з початку робіт було підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 138 кг продуктів харчування. Крім того, співробітники ДСНС перевезли через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуйовано 15 громадян.

Станом на зараз надзвичайники відкачали близько 10 тис. м куб. води з 72 домогосподарств.

– У Чернігівську область додатково направлено п’ять болотоходів Богун та залучено 8 плавзасобів.

Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 356 осіб та 133 од. техніки, повідомили у держслужбі.

Нагадаємо, 15 квітня через підвищення рівня води у Дніпрі були затоплені деякі райони Києва.

Перед цим надзвичайники попереджали, що найближчими днями у річках очікується підвищення рівня води.

Волинська область, ДСНС, Київська область, підтоплення, Рівненська область, Черкаська область
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