Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
В Киеве Днепр вышел из берегов: затопило набережную
В Киеве из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило некоторые районы столицы. Вода заполнила прибрежные зоны.
Как сообщает журналист Фактов ICTV, вода, в частности, залила Русановскую набережную в Днепровском районе города.
Под водой оказались побережье, тротуар и скамейки на набережной. Воспользоваться моментом решили местные рыбаки, которые ловят рыбу там, где совсем недавно был берег.
Подтопило набережную и в Никольской Слободке на левом берегу Киева.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили, что в столице прогнозируют увеличение уровня половодья в результате осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди.
Поэтому остается риск подтопления отдельных территорий . В КГГА отмечают, что уровень половодья в Киеве этой весной значительно выше, чем в прошлом году.
– Риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. Возможно также частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина, — подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.
Он заверил, что повышение уровня воды не представляет угрозы жилищным массивам с многоквартирными домами и промышленным объектам. Гидрослужбы города работают в усиленном режиме и постоянно проверяют места возможных подтоплений.
Кличко призвал жителей территорий, которым может грозить подтопление, учесть прогнозы синоптиков и подготовиться:
- перенести наиболее ценные вещи на верхние этажи частных построек или чердаки;
- при подтоплении выключить в домах электричество, газ, бытовые приборы;
- в случае необходимости быть готовыми к эвакуации спасательными службами.
В КГГА также советуют на всякий случай подготовить ценные вещи и документы, если все же придется покинуть дом на время. Также стоит позаботиться о домашних животных.
Киевские власти уверяют, что спасатели и жилищно-коммунальные службы имеют алгоритм действий и технику (в том числе плавсредства) для работы в условиях наводнения.
Киевлян призывают следить за обновлением информации на официальных источниках информации городских властей: сайте города, в Telegram-канале и на Facebook-странице КГГА.
В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться по номеру 101.
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