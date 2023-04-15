В Киеве Днепр вышел из берегов: затопило набережную

В Киеве из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило некоторые районы столицы. Вода заполнила прибрежные зоны.

Как сообщает журналист Фактов ICTV, вода, в частности, залила Русановскую набережную в Днепровском районе города.

Под водой оказались побережье, тротуар и скамейки на набережной. Воспользоваться моментом решили местные рыбаки, которые ловят рыбу там, где совсем недавно был берег.

Подтопило набережную и в Никольской Слободке на левом берегу Киева.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили, что в столице прогнозируют увеличение уровня половодья в результате осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди.

Поэтому остается риск подтопления отдельных территорий . В КГГА отмечают, что уровень половодья в Киеве этой весной значительно выше, чем в прошлом году.

– Риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. Возможно также частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина, — подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

Он заверил, что повышение уровня воды не представляет угрозы жилищным массивам с многоквартирными домами и промышленным объектам. Гидрослужбы города работают в усиленном режиме и постоянно проверяют места возможных подтоплений.

Кличко призвал жителей территорий, которым может грозить подтопление, учесть прогнозы синоптиков и подготовиться:

перенести наиболее ценные вещи на верхние этажи частных построек или чердаки;

при подтоплении выключить в домах электричество, газ, бытовые приборы;

в случае необходимости быть готовыми к эвакуации спасательными службами.

В КГГА также советуют на всякий случай подготовить ценные вещи и документы, если все же придется покинуть дом на время. Также стоит позаботиться о домашних животных.

Киевские власти уверяют, что спасатели и жилищно-коммунальные службы имеют алгоритм действий и технику (в том числе плавсредства) для работы в условиях наводнения.

Киевлян призывают следить за обновлением информации на официальных источниках информации городских властей: сайте города, в Telegram-канале и на Facebook-странице КГГА.

В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться по номеру 101.

Источник : КГГА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.