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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию с 17 апреля

електропідстанція
Фото: Pixabay

Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт ежечасно.

Об этом сообщили в пресс-центре НЭК Укрэнерго.

В энергокомпании сообщили, что сегодня состоялся аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сечений в направлении Словакии.

— На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что экспорт электроэнергии из Украины, начатый 11 апреля, осуществляется в Польшу и Молдову.

В компании отметили, что экспорт электроэнергии осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

На сегодня разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт, но Украина совместно с коллегами из Европы работает над возможностью увеличения этого объема.

До начала массированных обстрелов России по городам Украины, которые начались с первой половины октября 2022 года, Укрэнерго экспортировало электроэнергию в Молдову и страны ЕС. С июня по октябрь прошлого года было реализовано 2,6 млрд кВт/ч.

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Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию с 17 апреля

электроэнергия, ринок електроенергії, Словакия, Україна, Укренерго
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