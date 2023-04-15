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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

електропідстанція
Фото: Pixabay

Україна від понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомили у пресцентрі НЕК Укренерго.

В енергокомпанії повідомили, що сьогодні відбувся аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.

– На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що експорт електроенергії з України, розпочатий 11 квітня, здійснюється у Польщу й Молдову.

В компанії наголосили, що експорт електроенергії здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Станом на сьогодні дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу складає 400 МВт, але Україна спільно з колегами з Європи працює над можливістю збільшення цього обсягу.

До початку масованих обстрілів Росії по містах України, що почались з першої половини жовтня 2022 року, Укренерго експортувало електроенергію до Молдови та країн ЄС. З червня по жовтень минулого року було реалізовано 2,6 млрд кВт/год.

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Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

електроенергія, ринок електроенергії, Словаччина, Україна, Укренерго
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