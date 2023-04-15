Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини
Україна від понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.
Про це повідомили у пресцентрі НЕК Укренерго.
В енергокомпанії повідомили, що сьогодні відбувся аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.
– На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго нагадали, що експорт електроенергії з України, розпочатий 11 квітня, здійснюється у Польщу й Молдову.
В компанії наголосили, що експорт електроенергії здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.
Станом на сьогодні дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу складає 400 МВт, але Україна спільно з колегами з Європи працює над можливістю збільшення цього обсягу.
До початку масованих обстрілів Росії по містах України, що почались з першої половини жовтня 2022 року, Укренерго експортувало електроенергію до Молдови та країн ЄС. З червня по жовтень минулого року було реалізовано 2,6 млрд кВт/год.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко