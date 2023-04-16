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Україна
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Из-за нехватки ракет РФ стала применять перепрофилированные С-300 — Гуменюк

Обстріл церкви в Комишувасі 16 квітня 2023
Фото: ГСЧС

Из-за нехватки ракет российская армия все чаще стала применять перепрофилированные С-300 для атак по Украине.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Враг использует уже деформированные и перепрофилированные ракеты, это С-300, которыми враг любил терроризировать Николаевскую область и этой ночью вновь напомнил о себе. Напомню, что это действительно сложные для обнаружения ракеты, которые невозможно сбивать нашей системой противовоздушной обороны. Поэтому терроризм не только вдоль линии фронта, а и по тыловым районам вполне вероятен, — сказала она.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Украине сохраняется высокая опасность ракетных атак. В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей РФ, 2 из них — подводные ракетоносители с восемью Калибрами наготове, а также четыре десантных корабля.

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Из-за нехватки ракет РФ стала применять перепрофилированные С-300 — Гуменюк

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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