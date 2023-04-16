Из-за нехватки ракет РФ стала применять перепрофилированные С-300 — Гуменюк
Из-за нехватки ракет российская армия все чаще стала применять перепрофилированные С-300 для атак по Украине.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
– Враг использует уже деформированные и перепрофилированные ракеты, это С-300, которыми враг любил терроризировать Николаевскую область и этой ночью вновь напомнил о себе. Напомню, что это действительно сложные для обнаружения ракеты, которые невозможно сбивать нашей системой противовоздушной обороны. Поэтому терроризм не только вдоль линии фронта, а и по тыловым районам вполне вероятен, — сказала она.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Украине сохраняется высокая опасность ракетных атак. В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей РФ, 2 из них — подводные ракетоносители с восемью Калибрами наготове, а также четыре десантных корабля.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко