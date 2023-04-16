Через брак ракет РФ стала застосовувати перепрофільовані С300 – Гуменюк

Через брак ракет російська армія все частіше стала застосовувати перепрофільовані С300 для атак на Україну.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Ворог використовує вже деформовані й перепрофільовані ракети, це С300, якими ворог полюбляв тероризувати Миколаївщину і цієї ночі знов нагадав про себе. Нагадаю, що це дійсно складні для виявлення ракети, які неможливо збивати нашою системою протиповітряної оборони. Тому тероризм не тільки вздовж лінії фронту, а і по тилових районах цілком імовірний, – сказала вона.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 16 квітня, в Україні зберігається висока небезпека ракетних атак. У Чорному морі, на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів РФ, два з них – підводні ракетоносії з вісьмома Калібрами напоготові, а також чотири десантні кораблі.

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