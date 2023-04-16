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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Через брак ракет РФ стала застосовувати перепрофільовані С300 – Гуменюк

Обстріл церкви в Комишувасі 16 квітня 2023
Фото: ДСНС

Через брак ракет російська армія все частіше стала застосовувати перепрофільовані С300 для атак на Україну. 

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Ворог використовує вже деформовані й перепрофільовані ракети, це С300, якими ворог полюбляв тероризувати Миколаївщину і цієї ночі знов нагадав про себе. Нагадаю, що це дійсно складні для виявлення ракети, які неможливо збивати нашою системою протиповітряної оборони. Тому тероризм не тільки вздовж лінії фронту, а і по тилових районах цілком імовірний, – сказала вона.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 16 квітня, в Україні зберігається висока небезпека ракетних атак.  У Чорному морі, на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів РФ, два з них – підводні ракетоносії з вісьмома Калібрами напоготові, а також чотири десантні кораблі.

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Через брак ракет РФ стала застосовувати перепрофільовані С300 – Гуменюк

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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