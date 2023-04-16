В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС

По состоянию на утро 16 апреля на месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома в Славянске Донецкой области продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает ГСЧС.

По информации Нацполициии, под завалами могут находиться еще четыре человека.

— Сейчас проведен разбор 107 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки, — говорится в сообщении.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

Всего к проведению работ привлечено 43 человека и 9 единиц техники.

14 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по спальному району Славянска. В МВД сообщали, что враг выпустил по Славянску по меньшей мере семь ракет.

Источник : ГСЧС

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