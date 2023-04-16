Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС

В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
Фото: ГСЧС

По состоянию на утро 16 апреля на месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома в Славянске Донецкой области продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает ГСЧС.

По информации Нацполициии, под завалами могут находиться еще четыре человека.

— Сейчас проведен разбор 107 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки, — говорится в сообщении.

В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

Всего к проведению работ привлечено 43 человека и 9 единиц техники.

14 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по спальному району Славянска. В МВД сообщали, что враг выпустил по Славянску по меньшей мере семь ракет.

Читайте также
Перевернуты пасхальные корзины и тела рядом: под Снегиревкой из-за обстрела погибли парень и девушка
Обстріл Снігурівської громади 16 квітня 2023

Источник: ГСЧС
Донецкая область, Слов'янськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ перебрасывает в Бахмут подразделения воздушно-десантных войск — ISW
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
Обстрел Россией Славянска: полиция показала первые минуты удара
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
Зеленский об ударе РФ по Славянску: под завалами могут быть еще погибшие
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
Жертвами обстрела Славянска стали уже 11 человек, ранены еще 23 людей
В Славянске под завалами еще могут быть люди, работы продолжаются — ГСЧС
В Бахмуте ВСУ делают все, чтобы стачивать боеспособность врага — Череватый
Бої за Бахмут
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь