Ракетна небезпека висока: у Чорному морі 11 кораблів РФ, з них два з Калібрами

У неділю, 16 квітня, в Україні зберігається висока небезпека ракетних атак. У Чорному морі, на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів РФ, два з них – підводні ракетоносії з вісьмома Калібрами напоготові, а також чотири десантні кораблі.

Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь.

– Рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається. Нагадуємо про дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки та уникнення скупчення людей, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у Великодню ніч російські окупанти обстріляли центр Донецька з РСЗВ. Під обстріл потрапив храм, де саме тривала великодня служба. Загинула жінка. Багато людей дістали поранення.

Також армія РФ завдала удару по Запорізькій області. У Комишувасі від обстрілу постраждала місцева церква. Там, на щастя, не було служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 417 день. Слідкувати за ситуацією на фронті можна за онлайн-картою бойових дій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.