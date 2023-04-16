Ракетна небезпека висока: у Чорному морі 11 кораблів РФ, з них два з Калібрами
У неділю, 16 квітня, в Україні зберігається висока небезпека ракетних атак. У Чорному морі, на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів РФ, два з них – підводні ракетоносії з вісьмома Калібрами напоготові, а також чотири десантні кораблі.
Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь.
– Рівень ракетної небезпеки досить високий, імовірність повторних обстрілів прифронтових та тилових деокупованих територій залишається. Нагадуємо про дотримання правил безпеки, оперативне реагування на сигнали повітряної тривоги, виконання рекомендацій воєнного командування щодо мінної безпеки та уникнення скупчення людей, – йдеться у повідомленні
Нагадаємо, у Великодню ніч російські окупанти обстріляли центр Донецька з РСЗВ. Під обстріл потрапив храм, де саме тривала великодня служба. Загинула жінка. Багато людей дістали поранення.
Також армія РФ завдала удару по Запорізькій області. У Комишувасі від обстрілу постраждала місцева церква. Там, на щастя, не було служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 417 день. Слідкувати за ситуацією на фронті можна за онлайн-картою бойових дій.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко