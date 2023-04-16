У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
Станом на ранок 16 квітня на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов’янську на Донеччині тривають аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомляє ДСНС.
За інформацією Нацполіції, під завалами можуть перебувати ще чотири людини.
– Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки, – йдеться у повідомленні.
Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.
Всього до проведення робіт залучено 43 особи та 9 одиниць техніки.
14 квітня війська РФ завдали ракетного удару по спальному району Слов’янська. У МВС повідомляли, що ворог випустив по Словʼянську щонайменше сім ракет.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко