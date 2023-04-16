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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС

У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
Фото: ДСНС

Станом на ранок 16 квітня на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов’янську на Донеччині тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє ДСНС.

За інформацією Нацполіції, під завалами можуть перебувати ще чотири людини.

– Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки, – йдеться у повідомленні.

У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС

Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

Всього до проведення робіт залучено 43 особи та 9 одиниць техніки.

14 квітня війська РФ завдали ракетного удару по спальному району Слов’янська. У МВС повідомляли, що ворог випустив по Словʼянську щонайменше сім ракет.

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Джерело: ДСНС
Донецька область, Слов'янськ
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