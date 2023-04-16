С начала весны российские военные изменили тактику обстрелов Украины. В основном они атакуют территории, до которых могут достать.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует, — сказал он.

Игнат отметил, что, по данным украинской разведки, несколько месяцев назад Россия имела на хранении 7 тыс. ракет для С-300, но из этого количества уже использован немалый объем.

— Надо понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, не отсырели ли они. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, потому что как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали, — сказал спикер.

По словам Игната, россияне могут изготавливать ракеты для С-300 и С-400. Также недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50.

— Возможно, взялись за нее, потому что есть из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета, как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО, — добавил он.

Фото: ГУР

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