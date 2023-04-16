Від початку весни російські військові змінили тактику обстрілів України. Здебільшого вони атакують території, до яких можуть дістати.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об’єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує, – сказав він.

Ігнат зазначив, що, за даними української розвідки, кілька місяців тому Росія мала на зберіганні 7 тис. ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

– Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали, – сказав речник.

За словами Ігната, росіяни можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Також нещодавно з’явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50.

– Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити і, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО, – додав він.

Фото: ГУР

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