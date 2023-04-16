Ворог вдається до нової тактики обстрілів: Ігнат розповів, що змінилося
Від початку весни російські військові змінили тактику обстрілів України. Здебільшого вони атакують території, до яких можуть дістати.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об’єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує, – сказав він.
Ігнат зазначив, що, за даними української розвідки, кілька місяців тому Росія мала на зберіганні 7 тис. ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.
– Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали, – сказав речник.
За словами Ігната, росіяни можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Також нещодавно з’явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50.
– Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити і, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО, – додав він.
Фото: ГУР
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко