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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Была закрыта с 1978 года. Из-за весеннего паводка на Кременчугской ГЭС откроют третью створку

Была закрыта с 1978 года. Из-за весеннего паводка на Кременчугской ГЭС откроют третью створку

Из-за весенних паводков впервые с 1978 года на Кременчугской гидроэлектростанции будет открыта третья створка.

Об этом сообщил на брифинге начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

— Сегодня для уменьшения уровня воды в верхней части Кременчугского водохранилища будет открыта третья створка на ГЭС. Она не открывалась с 1974 года. Это означает, что вода из верхней части Кременчугского водохранилища будет спускаться вниз, а дальше спускаться Каменской ГЭС по нижней части Днепра, — сказал он.

По словам начальника Кременчугской РВА, это связано с наступлением весеннего паводка такого уровня, который не наблюдали последние семь лет.

Сейчас уровень воды высокий во всех реках Кременчугского района — в Днепре, Хороле, Псле и Суле. Власти будут получать оперативную информацию по уровню воды каждый час, потому что ожидается так называемая чужая вода — вода, которая еще идет с территории Беларуси.

Ранее в Черниговской области произошло самое масштабное наводнение за последние 10 лет.

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Источник: брифинг Олега Ледника

Фото: Укргидроэнерго

Кременчуг, Паводки
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