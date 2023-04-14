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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Возможна эвакуация: на Черниговщине произошло самое масштабное наводнение за последние 10 лет

Возможна эвакуация: на Черниговщине произошло самое масштабное наводнение за последние 10 лет
Фото: УНИАН

Наводнение в Черниговской области может быть самым масштабным за последние 10 лет, из-за чего власти не исключают эвакуацию населения.

Об этом во время брифинга сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он рассказал, что в Черниговской области каждый год весной случаются паводки. При этом самый сильный произошел в 2013 году, а в этом году масштабы наводнения могут быть еще больше.

— Самая критическая ситуация по реке Днепр. И если вода будет дальше подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подпадают 22 населенных пункта, где проживает более 4 тыс. человек, — сказал Чаус.

Он отметил, что на данный момент вблизи Днепра затоплены уже семь населенных пунктов. По словам главы ОВА, проводятся мероприятия, чтобы люди получили необходимую помощь. Чаус не исключает, что при ухудшении ситуации возможна эвакуация населения.

— Если эвакуация потребуется, то мы ее сделаем, — подчеркнул глава области.

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Евакуація, Наводнение, Черниговская область
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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