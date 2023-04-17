Була закрита з 1978 року. Через весняний паводок на Кременчуцькій ГЕС відкриють третю стулку
Через весняні паводки вперше з 1978 року на Кременчуцькій гідроелектростанції буде відкрито третю стулку.
Про це повідомив на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
– Сьогодні для зменшення рівня води у верхній частині Кременчуцького водосховища буде відкрита третя стулка на ГЕС. Вона не відкривалася з 1974 року. Це означає, що вода з верхньої частини Кременчуцького водосховища буде спускатися вниз, а далі спускатися Кам’янською ГЕС по нижній частині Дніпра, – сказав він.
За словами начальника Кременчуцької РВА, це пов’язано з настанням весняного паводку такого рівня, який не спостерігали останні сім років.
Наразі рівень води високий у всіх річках Кременчуцького району – в Дніпрі, Хоролі, Пслі і Сулі. Влада отримуватиме оперативну інформацію щодо рівня води щогодини, оскільки очікується так звана чужа вода – вода, яка ще йде з території Білорусі.
Раніше у Чернігівській області сталась наймасштабніша повінь за останні 10 років.
Джерело: брифінг Олега Лєдніка
Фото: Укргідроенерго
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