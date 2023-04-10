Перебрасывают технику и резервы. Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе

Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе, перебрасывают технику и резервы и усиливают патрулирование города.

Об этом в своем Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Очередные перемещения тяжелой техники с Новоазовского направления в мариупольский район. Зафиксировано не менее трех танков на тягачах и два тягача с МТЛБ, – написал он.

Советник отмечает, что оккупанты перебрасывают на фронт резервистов под Волноваху и Угледар.

– В то же время в с. Ялта Мариупольского района резерв бурятов переброшен через Мариуполь-Новазовск-Гранитное-Волноваха на фронт в район Волноваха/Угледар.

Переброска сопровождалась перемещением грузовиков с БК в течение субботы-воскресенья, горюче-смазочные материалы в сторону Мангуш/Бердянск и Никольское/Розовка без изменений в количестве, – рассказал Андрющенко.