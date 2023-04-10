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Факты / Україна

Перебрасывают технику и резервы. Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Перебрасывают технику и резервы. Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе
Фото: Depositphotos

Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе, перебрасывают технику и резервы и усиливают патрулирование города.

Об этом в своем Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Очередные перемещения тяжелой техники с Новоазовского направления в мариупольский район. Зафиксировано не менее трех танков на тягачах и два тягача с МТЛБ, – написал он.

Советник отмечает, что оккупанты перебрасывают на фронт резервистов под Волноваху и Угледар.

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– В то же время в с. Ялта Мариупольского района резерв бурятов переброшен через Мариуполь-Новазовск-Гранитное-Волноваха на фронт в район Волноваха/Угледар.

Переброска сопровождалась перемещением грузовиков с БК в течение субботы-воскресенья, горюче-смазочные материалы в сторону Мангуш/Бердянск и Никольское/Розовка без изменений в количестве, – рассказал Андрющенко.

Перебрасывают технику и резервы. Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе / 5 фотографий

 

Также отмечается, что армия РФ усиливает режимные мероприятия в районе перекрестка пер. Металлургов и пер. Никопольский.

Такое усиленное патрулирование и мобильные блокпосты он связывает с новым этапом работ на заводе Ильича по обустройству военной базы.

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Фото: Петр Андрющенко

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