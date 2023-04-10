Перебрасывают технику и резервы. Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе
Оккупанты обустраивают военную базу в Мариуполе, перебрасывают технику и резервы и усиливают патрулирование города.
Об этом в своем Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
– Очередные перемещения тяжелой техники с Новоазовского направления в мариупольский район. Зафиксировано не менее трех танков на тягачах и два тягача с МТЛБ, – написал он.
Советник отмечает, что оккупанты перебрасывают на фронт резервистов под Волноваху и Угледар.
– В то же время в с. Ялта Мариупольского района резерв бурятов переброшен через Мариуполь-Новазовск-Гранитное-Волноваха на фронт в район Волноваха/Угледар.
Переброска сопровождалась перемещением грузовиков с БК в течение субботы-воскресенья, горюче-смазочные материалы в сторону Мангуш/Бердянск и Никольское/Розовка без изменений в количестве, – рассказал Андрющенко.
Также отмечается, что армия РФ усиливает режимные мероприятия в районе перекрестка пер. Металлургов и пер. Никопольский.
Такое усиленное патрулирование и мобильные блокпосты он связывает с новым этапом работ на заводе Ильича по обустройству военной базы.
Фото: Петр Андрющенко