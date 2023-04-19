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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Через Маріуполь окупанти перекидають техніку та живу силу на двох напрямках – Андрющенко

Через Маріуполь окупанти перекидають техніку та живу силу на двох напрямках – Андрющенко
Фото: Getty Images

Через Маріуполь у бік Новоазовська фіксують рух невеликої кількості окупантів та легкої техніки.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техніки через Маріуполь у бік Новоазовська та далі на північ у напрямку Волновахи, – написав він.

Крім того, спостерігається постачання танків Т72 через центр Маріуполя у бік Мангушу та далі у напрямку Бердянська.

Раніше повідомлялось, що окупанти облаштовують військову базу в Маріуполі, перекидають техніку та резерви й посилюють патрулювання міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бердянськ, Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь
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