Киев был и остается целью агрессора — мэр

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты до сих пор хотят захватить столицу Украины.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

— Киев был и остается целью агрессора. Киев — это сердце. Киев — это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть различные сценарии, даже худший сценарий, для того, чтобы, если кто-то сможет и захочет, сможет — это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам, можно так сказать, — сказал глава города.

Мэр подчеркнул, что Киев сейчас защищен гораздо лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более, чем год назад.

Кроме того, по его словам, разработана более детальная программа защиты столицы от агрессии.

— Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад, — подчеркнул Кличко.

Источник : Голос Америки

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