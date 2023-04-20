Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Киев был и остается целью агрессора — мэр

Віталій Кличко
Фото: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты до сих пор хотят захватить столицу Украины.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

— Киев был и остается целью агрессора. Киев — это сердце. Киев — это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть различные сценарии, даже худший сценарий, для того, чтобы, если кто-то сможет и захочет, сможет — это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам, можно так сказать, — сказал глава города.

Мэр подчеркнул, что Киев сейчас защищен гораздо лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более, чем год назад.

Кроме того, по его словам, разработана более детальная программа защиты столицы от агрессии.

— Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад, — подчеркнул Кличко.

Читайте также
Похоже на болид. Эксперты прокомментировали загадочную вспышку над Киевом
метеор болід

Источник: Голос Америки
Война в Украине, Виталий Кличко, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сегодня Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики — СМИ
Володимир Зеленський
РФ готовится перебросить на оборонные позиции в Крыму около 400 военных – Генштаб ВСУ
Оборонні укріплення окупантів
Похоже на болид. Эксперты прокомментировали загадочную вспышку над Киевом
метеор болід
Еще минус 670 оккупантов: ВСУ ликвидировали уже более 184 тыс. военных РФ
Втрати РФ
Это был не наш спутник – в NASA прокомментировали таинственную вспышку над Киевом
Киев был и остается целью агрессора — мэр
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Киев был и остается целью агрессора — мэр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Киев был и остается целью агрессора — мэр
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь