Что такое болид, который мог вызвать вспышку над Киевом

Похоже на болид. Эксперты прокомментировали загадочную вспышку над Киевом
Таинственная яркая вспышка, которую поздно вечером наблюдали жители Киева и окружающих городов и сел, вряд ли вызвана спутником NASA.
Об этом заявили эксперты The Alpha Centauri — известного некоммерческого образовательного проекта о космосе.
По их мнению, киевляне в небе видели болид — большой яркий метеор, который выглядит, как огненный шар. Ученые говорят, что такие метеоры довольно редкое явление на Земле.
Болид входит в атмосферу со сверхзвуковой скоростью. Его тело сильно нагревается из-за трения об атмосферу, и вокруг метеора образуется большая яркая оболочка из раскаленных газов. Полет болида очень громкий, похожий на звуки грома.
А то, что это не мог спутник NASA эксперты объясняют тем, что траектория его полета в то время не проходила над Украиной.
В Главном центре специального контроля (ГЦСК) Национальной системы сейсмических наблюдений сообщили, что накануне в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие.
Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области.
— Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется, — отметили в ГЦСК.
Ранее сообщалось, что причиной яркой вспышки в Киеве вечером 19 апреля могло стать падение спутника RHESSI. NASA анонсировало, что их 300-килограммовый спутник войдет в атмосферу именно в этот день.
Впоследствии в NASA заявили, что это был не их спутник.