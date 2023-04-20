Что такое болид, который мог вызвать вспышку над Киевом

Таинственная яркая вспышка, которую поздно вечером наблюдали жители Киева и окружающих городов и сел, вряд ли вызвана спутником NASA.

Об этом заявили эксперты The Alpha Centauri — известного некоммерческого образовательного проекта о космосе.

По их мнению, киевляне в небе видели болид — большой яркий метеор, который выглядит, как огненный шар. Ученые говорят, что такие метеоры довольно редкое явление на Земле.

Болид входит в атмосферу со сверхзвуковой скоростью. Его тело сильно нагревается из-за трения об атмосферу, и вокруг метеора образуется большая яркая оболочка из раскаленных газов. Полет болида очень громкий, похожий на звуки грома.

А то, что это не мог спутник NASA эксперты объясняют тем, что траектория его полета в то время не проходила над Украиной.

В Главном центре специального контроля (ГЦСК) Национальной системы сейсмических наблюдений сообщили, что накануне в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие.

Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области.

— Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется, — отметили в ГЦСК.

Ранее сообщалось, что причиной яркой вспышки в Киеве вечером 19 апреля могло стать падение спутника RHESSI. NASA анонсировало, что их 300-килограммовый спутник войдет в атмосферу именно в этот день.

Впоследствии в NASA заявили, что это был не их спутник.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.