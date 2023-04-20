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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Київ був і залишається метою агресора – мер

Віталій Кличко
Фото: УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські окупанти досі хочуть захопити столицю України.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

– Київ був і залишається метою агресора. Київ — це серце. Київ — це столиця. І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе — це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах, так можна такою мовою сказати, – сказав очільник міста.

Мер наголосив, що Київ зараз захищений набагато краще, ніж місяць тому, ніж півроку тому, тим паче, ніж рік тому.

Окрім того, за його словами, розроблена більш детальна програма захисту столиці від агресії.

– Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніші, ніж рік тому, – наголосив Кличко.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Віталій Кличко, Київ
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