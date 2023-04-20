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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов. Есть погибшая и раненые

Чернігів
Фото: УНИАН

Российская армия продолжает обстреливать пограничные районы Черниговщины. По состоянию на 12:00 оккупанты еще дважды ударили из минометов.

Об этом сообщают в Оперативном командовании Север.

– С 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в результате обстрела ранены 3-х местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице.
О повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Оккупанты обстреляли Черниговскую область из минометов. Есть погибшая и раненые

Война в Украине, загиблі, міномет, Російська агресія, Черниговская область
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