Российская армия продолжает обстреливать пограничные районы Черниговщины. По состоянию на 12:00 оккупанты еще дважды ударили из минометов.

Об этом сообщают в Оперативном командовании Север.

– С 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в результате обстрела ранены 3-х местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице.

О повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

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