Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Київрада відвела землю під Національне військове кладовище – Кличко
Сьогодні Київрада відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначено, що за його створення відповідає держава і місце визначив уряд.
– Вісім гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна, – йдеться у повідомленні.
Очільник міста зазначив, що загальна площа Національного військового кладовища сягне майже 100 гектарів.
4 жовтня уряд України дав дозвіл на створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.
Джерело: Віталій Кличко
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