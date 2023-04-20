Київрада відвела землю під Національне військове кладовище – Кличко

Сьогодні Київрада відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначено, що за його створення відповідає держава і місце визначив уряд.

– Вісім гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна, – йдеться у повідомленні.

Очільник міста зазначив, що загальна площа Національного військового кладовища сягне майже 100 гектарів.

4 жовтня уряд України дав дозвіл на створення нової державної установи – Національне військове меморіальне кладовище.

Джерело: Віталій Кличко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.