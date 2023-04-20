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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Наемники ЧВК Вагнера принудительно депортировали детей из Бахмута — Офис генпрокурора

Російський окупант
Фото: Минобороны

Прокуроры зафиксировали новые преступления членов российской ЧВК Вагнера. Оккупанты принудительно депортировали детей из Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Указано, что в ходе мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов было обнаружено видео, на котором вагнеровцы со своим главарем 16 апреля незаконно депортировали из Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Во втором сюжете представитель ЧВК общается с одной из этих семей и ребенком в месте временного пребывания.

Кроме того установлено, что в течение 17-18 апреля из этого населенного пункта вооруженные вагнеровцы вывезли в неизвестном направлении еще две семьи бахмутчан с маленькими детьми.

— Всего незаконно депортированы три мальчика и одна девочка, — добавляют прокуроры.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств правонарушений, розыск украинских детей и возвращение их домой. Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия удерживает в плену более 20 тыс. гражданских украинцев.

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Источник: Офис генпрокурора
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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