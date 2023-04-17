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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия удерживает в плену более 20 тыс. гражданских украинцев — Лубинец

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Количество гражданских украинских заложников, которых удерживает Россия, просто бешеное. В офис омбудсмена уже обратились родственники 20 тыс. украинцев, которых задержали на временно оккупированных территориях, и эта цифра может быть гораздо больше.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Только на Киевщине, которая была относительно недолго под оккупацией, Россия арестовала 800 гражданских лиц.

– Я могу назвать количество только тех, чьи родственники официально обратились ко мне. Эта цифра более 20 тыс. То есть это просто невероятное количество граждан Украины, которых безосновательно задержали и задерживают на оккупированных территориях, — заявил омбудсмен.

По его словам, Украина не признает никаких приговоров в отношении украинских граждан, которые выносят российские суды. Лубинец отмечает, что процесс возвращения в Украину гражданских, которых незаконно вывезли в Россию или заключили в тюрьму на оккупированных территориях, гораздо сложнее, чем процесс возвращения военных.

– Российская Федерация использует гражданских, для того, чтобы возвращать своих военнопленных. Если мы запрашиваем большие обмены наших военнопленных, нам начинают предлагать гражданских, говорят: вы же гражданских хотите забрать? Мы говорим — да.

И как только мы будем соглашаться и забирать не военных, а гражданских, то таким образом уже мы будем нарушать, в том числе, международное гуманитарное право. Мы на это точно не пойдем, мы ищем другие варианты, – рассказывает Лубинец.

Напомним, по данным Офиса уполномоченного по правам человека 86% украинских военных, которых удалось вернуть из российского плена, подвергались жестоким издевательствам и пыткам.

За девять месяцев украинская сторона получила несколько десятков видео с жестокими издевательствами и казнями военных ВСУ. Россияне целенаправленно снимают и выкладывают в сеть видео издевательств и пыток украинских бойцов, чтобы поддерживать “градус антиукраинской истерии” внутри самой России, а также чтобы мотивировать своих военных.

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Россия удерживает в плену более 20 тыс. гражданских украинцев — Лубинец

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Військові злочини, Дмитрий Лубинец, Російська агресія
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