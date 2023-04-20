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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найманці ПВК Вагнера примусово депортували дітей з Бахмута – Офіс генпрокурора

Російський окупант
Фото: Міноборони

Прокурори зафіксували нові злочини членів російської ПВК Вагнера. Окупанти примусово депортували дітей з Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначено, що у ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів було виявлено відео, на якому вагнерівці на чолі зі своїм ватажком 16 квітня незаконно депортували з Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.

У другому сюжеті представник ПВК  спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.

Окрім того встановлено, що упродовж 17-18 квітня з цього населеного пункту озброєні вагнерівці вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.

– Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку, – додають прокурори.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія утримує в полоні понад 20 тис. цивільних українців.

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Найманці ПВК Вагнера примусово депортували дітей з Бахмута – Офіс генпрокурора

Джерело: Офіс генпрокурора
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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