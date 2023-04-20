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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Журналисты проекта Схемы (Радио свобода) установили личность похищенного подростка из Мариуполя, которого усыновила уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также выяснили, как подростка вывезли в РФ.

17-летний Филипп Головня жил на улице Зелинского, 30 в Приморском районе Мариуполя, который оккупанты почти уничтожили до основания.

На видео пропагандистского канала Царьград парень рассказывал, что видел, как его дом горел.

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Фото: Радіо Свобода/Зруйнований будинок по вулиці Зелінського, 30 у Маріуполі, де жив Пилип Головня

Председатель местного ОСМД Дмитрий Харчуков говорит, что район обстреливали с 11 марта 2022 года, и уже в 20-х числах дом, где жил парень, был непригоден для жизни.

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Фото: Радіо Свобода/Зруйнований будинок по вулиці Зелінського, 30 у Маріуполі, де жив Пилип Головня

Как выяснили журналисты, мать Филиппа погибла в 2017 году, когда ему было 11. С тех пор он находился под присмотром опекунов — бывшего мужа матери Сергея Головни и его жены Ирины Калаталовой.

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Фото: Радіо свобода/Сергій Головня та Ірина Калаталова – опікуни Пилипа Головні

Информацию, которую распространяли оккупанты, о том, что опекуны якобы выгнали подростка, сказав, что “теперь каждый сам за себя”, не подтверждают близкие. Виталий, брат Сергея Головни, который потерял прямой контакт с родственником после оккупации Мариуполя, убежден, что выгнать ребенка просто не могли.

– Отношения были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо, – рассказал Виталий.

Учительница парня также говорит, что его опекуны добросовестно выполняли свои обязанности. Местонахождение опекунов точно неизвестно — их телефоны отключены или не отвечают. От третьих лиц Виталию известно, что они могут оставаться в оккупированном городе.

Опрошенные Схемами знакомые семьи утверждают, что парень уехал из Мариуполя в апреле (а не в марте, как утверждает пропаганда РФ). Это произошло после того, как он пришел в супермаркет, где оккупанты раздавали гуманитарную помощь. МЧСники вывезли его из Мариуполя в Донецк. В пропагандистском сюжете он рассказывает, что вместе с другими детьми жил в больнице.

– В Донецке мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей или что-то случилось, – рассказывал Филипп.

По информации журналистов, речь идет, вероятно, о бывшей областной больнице имени Вишневского в Донецке, куда, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, вывозили детей и беременных женщин.

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Скриншот/Пилип Головня та уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова

Далее, согласно документам, которые получили журналисты, Филиппа удерживали в так называемом детском социальном центре оккупантской “администрации” Донецка до 27 мая 2022 года. Отсюда его и еще несколько десятков человек вывезли в пансионат Поляны в Московской области, подконтрольный Управлению делами президента РФ.

Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Скриншот / Пилипу Головні видають російський паспорт

Именно оттуда российский омбудсмен забрала и усыновила парня. Он стал 10-м приемным ребенком Марии Львовой-Беловой. В сентябре Филиппу выдали паспорт гражданина РФ.

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Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ

Фото: Радио свобода

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Військові злочини, Депортация, Мариуполь, Російська агресія, Россия, РФ
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