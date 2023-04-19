Требования неизменны. На Рамштайне Украина будет просить западную авиацию и дальнобойные ракеты — Кузан

В пятницу, 21 апреля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн. Украина будет просить у союзников западную авиацию и дальнобойные ракеты.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

— С 2022 года ситуация изменилась и россияне отодвинули свои склады, пункты управления на расстояние 100 км и более, чтобы мы не доставали их системами HIMARS. Соответственно, если мы хотим ударить по логистике, нам нужно более дальнобойное оружие, — отметил он.

Также, по его словам, настаивать на западной авиации очень даже рационально, ведь именно сейчас формируется политика государства на будущее, поэтому этот процесс нужно расконсервировать.

Кузан отметил, что авиация является составной частью системы противовоздушной обороны. Она необходима и для увеличения радиуса поражения врага, и для противодействия российской авиации.

Глава Центра безопасности и сотрудничества добавил, что ВСУ нужно обеспечение в технике, ремонте, а также артиллерийские снаряды.

Ранее издание Financial Times сообщило, что на ближайшем Рамштайне военное командование Украины будет просить о срочной поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Источник: телемарафон

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